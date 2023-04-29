Rahatsızlığının ardından ilk kez... Erdoğan: Gençlerin hayallerinin peşinden gidebilmesi için çok mücadele verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’i ziyaret etti. Erdoğan, etkinlik alanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geldi.

Burada konuşan Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının da isimleri açıkladı.

Rahatsızlığının ardından ilk kez bir programa katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aliyev, malum Pazarcık depreminden beri bizi hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. O da yetmedi daha sonra İlham gardaşım, Kahramanmaraş’a bin kalıcı konut sözü verdi. Tabii bununla birlikte, orada okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok konseptin içinde yer alan binalarla beraber orada adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler.

Teknofest artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul’da ardından da inşallah Ankara’da yapıyoruz.

Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini görmesidir.

Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların serpildiğini ve meyveye döndüğünü görmenin bahtiyarlığı içindeyim.

Türkiye’de geri kalmışlığın prangalarını biz kırdık.

"Biz artık sizin zamanınızın misafiri konumundayız"

Karadeniz gazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini biliyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya.

Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliği ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla, karınlarındaki kini ve nefreti kusuyorlar.

Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’nin savunma projelerie dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor İHA ve SİHA’ların maketten yapıldığını iddia ediyor. Birisi çıkıyor TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye’nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor.

Ne yapsalar ne etseler boş. Ülkemizin ihracat rekoru kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor. Biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı, önce altılı dediler, sonra yedili oldu. Daha sonra dokuzlu oldu.

Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık hükümetler oldu. İşte özellikle Başkanlık Sistemi’nin ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç.

Dokuzlu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayımladığı video ile yine ipe sapa gelemz bir sürü şey söyledi. FETÖ’cülerle hamburger yemek için gittiği ABD’de kendisine verilen talimatları tek tek şfşa etmeye başladı.

Milli teknoloji projelerinin sergilendiği ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirete vermeyi taahhüt etti.

Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır.

Bay Bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü ve Türkiye’de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler, bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açık. O gün bugündür biz görmedik. Türkiye’de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de Türkiye’de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir.

Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi’nin partisi Amerikan Muhipleri Cemiyetine dönüşmüştür.

Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma tesislerinden söz ediyorsa, böyle tesisler yerleşim yerlerinden ok uzaklara, deniz kıyılarına ve çöllere kurulur Bay Bay Kemal.

En azından Boğaz Köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar.

Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten CHP’yi ve özellikle de CHP’ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah’tan sabır diliyorum. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı partilere oy verecek vatandaşlara da sabır diliyorum.

En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacak olan siz gençlerime diliyorum.

Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor.

UZAY YOLCULARI BELLİ OLDU

Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil bir yedek olmak üzere iki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum.

Türkiye’nin ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Uay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023’ün son çeyreği olarak planlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlıpımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz.

Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşiiz de ROKETSAN’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir mühendisimiz.

Kaynak: Gerçek Gündem