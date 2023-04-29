Kılıçdaroğlu 'sözüm söz' dedi: 'Kurban bayramında göreceksiniz'

14 Mayıs öncesi partilerin seçim yarışı başladı. Peş peşe miting düzenleyen adaylar, halkla buluşarak vaatlerini sıralıyor. Millet İttifakı'nın düzenlediği "Millet Buluşmaları"nın bugünkü adresi Kayseri oldu. Kayseri buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Kayseri'de kürsüye ilk çıkan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş "Maşallah geçen miting de kalabalıktı, şimdiki de maşallah dedirtiyor. Kayseri kararını vermiş." ifadelerini kullandı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Bu seçim sonucunda ya şampanya patlatacaklar ya şükür namazı kılacaklar" söylemlerine de şöyle yanıt verdi:

"Şampanya mı şükür namazı mı" diyerek toplumu ayrıştırıyor. Ankara'yı işgalden kurtardığımızda Hacı Bayram'a gidip şükür namazı kıldık ve "bismillah" diyerek başladık. Sadece kendinizi Müslüman sanmanın anlamı nedir?

NE KUDÜS DÜŞTÜ NE MEKKE

İstanbul seçimleri ile ilgili de açıklama yapan Yavaş "İstanbul düşerse Kudüs düşer" dediler, "Binali Yıldırım mı Sisi mi?" diye sordular. Sonra gidip Sisi ile el sıkıştılar. Ne Kudüs düştü ne Mekke, her şey yerinde." ifadelerini kullandı. Yavaş sözlerinin devamında "Cumhur İttifakı mensupları çeşitli açıklamalar yaparak bizim onlara cevap vermemizi istiyorlar. O cevapları ben vereyim, Genel Başkanlarımız yapacaklarını anlatsın." dedi.

"ALLAH KAHRETSİN SİZİ"

A Haber'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yönelik çirkin sözlerle hedef alan Onur Erim'e tepki gösteren Yavaş, "Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs, sayın Akşener'e olmayacak sözler sarf etti. Allah kahretsin sizi! Malzemeniz mi kalmadı. Gerçi bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: KAYSERİ BENİM ŞEHRİM SAYILIR

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sahneye gelerek Kayseri halkını selamladı. Aslen Sivaslı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Kayseri benim şehrim sayılır aslında. Burada okudum, ne zaman buraya gelsem kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"15 gün sonra seçimler yapılacak" diyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Aslında Anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algı neticesinde 'Bir 5 yıl daha verin bana, Türkiye'yi uçaracağım' dedi. Geçmişte de söylemişti. Türkiye bazı yerlerde uçtu ama konucak yer bulamıyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUM"

"Ben Kılıçdaroğlu'na güveniyorum." diyen Karamollaoğlu "Geçmişte kendisiyle mesai yapanlar bana onunla ilgili iki şey söyledi: Birincisi dürüsttür, yemez ve yedirmez. Bu şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden birisi. İkincisi bir meseleyi üstlenirse başarıyla tamamlamak için tüm gücünü ortaya koyar." ifadelerinden sonra "Kılıçdaroğlu konusunda beni en çok etkileyen şey "Gelin helalleşelim" çağrısı oldu. Bakın bu o kadar önemli bir tavır ki, bugünkü iktidar helalleşmeye bile yanaşmadı." dedi.

BABACAN SAHNEDE: BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

Karamollaoğlu'nun ardından sahneye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çıktı. Babacan'ın sahneye çıkmasıyla "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı yükseldi. Babacan "Hep beraber arkadaşlar" diyerek slogana destek oldu. "Direne direne kazanacağız" sloganlarının duyulmasının ardından Babacan "Birleşe birleşe kazanacağız" yanıtını verdi.

Babacan konuşmasının başında "Bir 'vergi', iki 'enflasyon' yoluyla milletin cebinden topladıklarını bir avuç zenginin varlığına varlık katmak için kullanıyorlar. Şu anda yeni ekonomik model dedikleri bu, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. "Enflasyon modern hırsızlığın adıdır." diyen Babacan, "Sizin, bizim, evladımızın hakkını enflasyon yoluyla topluyorlar, gerçek enflasyonu gizliyorlar. Enflasyon yüzde 200'e çıktığında TÜİK'e sahte veri açıklattılar utanmadan. Yalanla olmaz!" ifadelerini kullandı. Babacan'ın ekonomi ile ilgili sözleri üzerine miting alanından "Patates, soğan, güle güle Erdoğan" sloganları yükseldi.

KILIÇDAROĞLU: HALKIN İKTİDARINI İSTİYOR MUSUNUZ?

Babacan'ın ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi miting alanından "iktidar" sloganları yükseldi. Gençlerin sloganlarının ardından "Halkın iktidarını istiyor musunuz?" diyen Kılıçdaroğlu "O zaman çalışacağız, herkesi ikna edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kayseri'yi yine bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız, bunu hep beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri Orta Anadolu'nun kilit kenti. Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar, 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez, o hızlı tren buraya gelecek.

Bütçede para var. Siyasi iktidar emekliye para vermeyeceğim dedi. Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı'nda hesabına 15 bin lira yattığını göreceksin. Parayı nereden bulacaksın diyor. 5'li çeteye nasıl para buluyorsan. Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsan bunda adalet yok demektir.

Gençler size sözüm söz, beni cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştireceksiniz. O özgürlüğü vereceğim sizlere, eleştiri kadar değerli bir şey yoktur.

Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Tabelada ne yazıyordu? Sınır namustur yazıyordu. Sınırdan geçip geldiler ancak en geç 2 yıl içinde 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşimizi göndereceğiz.

Şu an en çok görülen dava ev sahibi kiracı dahası. TOKİ daha önce 1.5 milyon civarında konut yaparken şimdi 500 bin konut yapıyor. Kime yapıyor bunu sırtı kalınlara yapıyor. Bir çocuk elektrik parası nedeniyle karanlıkta kalıyorsa, Bay Kemal de karanlıktadır.

YOKSUL AİLELERİN ELEKTRİĞİ, SUYU, DOĞAL GAZI KESİLEBİLİR Mİ?

Yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilebilir mi? Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.

Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyorlardır. Malı nereye götürdüklerini biliyorum. Yurt dışına götürdüklerini biliyorum ama tamamını getireceğim.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Sinan Ateş, bir genç, temiz, yürekli bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyorsa ve katilleri bulunmuyorsa emin olun Gaffar Okkan'ın da faillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.

Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Emperyalizm karşısında diz çökmemesi demektir. Suriye'de 34 askerimizi şehit ettiler. Kim şehit etti Rusya şehit etti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Putin'in ayağına gitti. Putin ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını kronometreyi açıp dakikalarca kapıda bekletti. Onu da tüm dünyaya izletti. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz.

20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar.

SAHNEYE FIRLADI

Sahneye fırlayan bir genci uzaklaştırmak isteyen korumalara "Bir şey olmaz fotoğraf çekecek" diyerek engel olan Kılıçdaroğlu, konuşmasına ara verip gençle fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda "Ekrem Başkan'ın çok güzel bir sloganı var" dedi tüm Kayseri "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile inledi.