Kaftancıoğlu paylaştı: Ümraniye Ülkü Ocakları'na skandal Kılıçdaroğlu afişi

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasette provokasyonlar da hız kazandı. Ümraniye Ülkü Ocakları, karşı binaya iple bağlayarak bir afiş astı. Afişte Kılıçdaroğlu'nun karalandığı ifade edildi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda …

CHP İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Basın Danışmanı Can Poyraz da söz konusu videoyla ilgili bir açıklama yaptı. Poyraz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili afiş Ümraniye Ülkü Ocaklarından karşı binaya uzatılan iple asılmıştır.

Afişi asanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve afiş Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tarafından kaldırılmıştır."