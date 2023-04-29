Sosyal medyadan duyurdular: İsmailağa Cemaati seçim kararını verdi!

İsmailağa Cemaati, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiyi ve kimi destekleyeceğini açıkladı.

Sosyal medyadan duyurdular: İsmailağa Cemaati seçim kararını verdi!

İsmailağa Cemaati, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi destekleyeceklerini resmen ilan etti.

İsmailağa Camiası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda özetle şu ifadelere yer verildi:

"2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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İsmailağa AKP Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
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