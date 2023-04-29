Sabah’ın Ankara Temsilcisinden seçim yazısı: "Denge denetleme günleri bizi bekliyor"

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Türkiye’deki siyasetin uç pozisyon ve siyaset farkının 64 milyon seçmenin tek hamlede gidermesini ummanın iyimserlik olacağını söyledi. Müderrisoğlu, iktidarı “denge denetleme günlerinin beklediğini” yazdı.

Seçmenlerin, “ülkeyi yönetenlere de ülkeyi yönetmeye talip olanlara da ders mahiyetinde mesajları olacacağını” söyleyen Müderrisoğlu, “Kanımca bu mesajların odağında "kalkınma ve adalet" talebi öne çıkacak, istikrarı sahiplenme duygusu ile merkez siyaseti marjinal partilerin programlarına teslim etmeme fikri ağır basacaktır” ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni denge/denetleme günlerinin beklediğini yazarak, muhalefeti de yeniden yapılanma günlerinin beklediğini söyledi.