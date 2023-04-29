Bahçeli, muhalefeti hedef aldı, muhalif seçmenden oy istedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de seçmenle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sonuna kadar destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacak mıyız? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Ezberleri hep birlikte bozalım. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, gelin buzları eritelim MHP'ye oy verelim. Zilletin sonu yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimle, bölücü PKK terör örgütüyle en küçük bağlantısı yoktur. Zillet partilerinin hepsinin ağzı aynı. Selahattin Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğllu onu söylemektedir. HDP'li Pervin Buldan ne söylüyorsa İyi Partili Akşener onu söylemektedir" dedi.

"BİZİM YERİMİZ SİPARİŞ ANKETLER DEĞİL"

Bahçeli, "Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil. Kalemi küf tutmuş gazeteciler değil. 14 Mayıs tarihinde, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının korkuya kapıldığını, korktuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CEMEVİ ÇIKIŞI

"Cami ne kadar bizim ise Cemevi de o kadar bizimdir" diyen Bahçeli, "Alevi-İslam inancına sahip kardeşlerimiz cemevinin ibadethane olarak kabulunu arzulamaktadır. Alevi kardeşlerim cemevini ibadethane olarak görüyorlar. Bize düşün peşin hükümlerim ambargosundan kurtularak, yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem