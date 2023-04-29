Cumhurbaşkanı Erdoğan Gündoğdu Meydanı'nı dolduramadı: Miting ileri saate ertelendi

Erdoğan'ın İzmir mitingi öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Miting alanında yeterli kalabalığın oluşmaması nedeniyle mitingin başlangıç saati 16.00'ya ertelendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting yeterli kalabalığın toplanmaması nedeniyle 15.30’dan 16.00’ya ertelendi.

Erdoğan rahatsızlığının ardından ilk mitingini İzmir’de yapacaktı.

İzmir’de 15.30’da yapılması planlanan miting için yeterli kalabalık toplanmadı. Mitingin başlangıç saati 16.00’ya ertelendi.

Kalabalığın toplanmamasına çözüm olarak, meydanın arka kısmına bariyer çekilerek yurttaşların ön kısma ilerlemesi için çalışma yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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