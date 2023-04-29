Murat Uyurkulak TİP'ten istifa etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili adayı Mert Şahin Özsoy, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın HDP ile ilgili sözlerinin ardından parti üyeliğinden ve adaylıktan istifa etti. Bu istifanın ardından TİP üyesi yazar Murat Uyurkulak da istifa ettiğini bir açıklamayla duyurdu.

İstanbul 3. Bölge 29. Sıra milletvekili adayı Özsoy, istifasını Twitter’dan duyururken, “Ahmet Şık'ı affetmiyorum” dedi.

Özsoy’un açıklaması şöyle: “Öncelikle Ahmet Şık’ı bu çirkin sözlerinden dolayı kınıyor ve affetmiyorum. Bir Karadenizli olarak Kürt yoldaşlarımdan, tüm Türkiye halkı adına özür diliyorum. Özgürlük mücadelemizin ancak kardeşçe yapılması gerektiğine inanıyor ve başka çarenin olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekili adaylığından ve parti üyeliğinden geri çekiliyor, istifa ediyorum. Biz kazanacağız. Yaşasın Halkların Kardeşliği.”

Yazar Murat Uyurkulak da TİP üyeliğinden istifa ettiğini Twitter'dan duyurdu: "Gördüğüm lüzum üzerine" tip üyeliğinden istifa ediyorum. bekledim, sabrettim, ama ayrı listeyle seçime girmenin hiçbir gerekçesini göremedim. matematik belli. Kürt halkının ve evlatlarının ödediği bedeller belli. ittifakın devrimci duygusuna biraz sadakat yeterliydi, ama olmadı. Devamını da getirmeli: İstanbul 2. bölge seçmeniyim. Oyumu 1 oy Kemal'e 1 oy YSP'ye şeklinde kullanacağım."

NE OLMUŞTU?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bir seçmenle sohbeti sosyal medyada paylaşıldı. "O kadar sert ve sekter var ki HDP tabanında" diyen kişiye Ahmet Şık, "Hâlâ var. Bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor" karşılığını verdi.

Şık ve TİP daha sonra bir mesajla özür diledi.