Kılıçdaroğlu, er meydanına davet etti: Geleceksiniz, hesaplaşacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek er meydanına çağırarak "Er meydanı istiyorsanız. Sizin birçok televizyon kanalınız var. Geleceksiniz er meydanında hesaplaşacağız" dedi.

Ankara'da öldürülen eski ülkü ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in katilini bulacağının sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim" diye kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

"Çok büyük sıkıntılarımız var.

Er meydanı istiyorsanız. Sizin birçok televizyon kanalınız var. Geleceksiniz er meydanında hesaplaşacağız.

Size bu ülkeye baharı getireceğim. Huzuru getireceğim.

Ülkemde mülteci istemiyorum diyen genç arkadaşım. 2 yıl. Söz verdim en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi ülkesine uğurlayacağız.

Emekliye Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş vereceğiz. Parayı nereden bulacaksınız, dediler. Emekli bugün açlık sınırının altında bir aylık alıyor. Önümüzde kurban bayramı var, emekliler bayram ikramiyelerini almaya gittiklerinde hesaplarında 15 milyar para görecekler.

Gençler size sesleniyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Ayrılık gayrılık yok.

Milliyetçiliğimi tartışmak isterlerse çıkarlar karşıma. O Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağım, orduya teslim edeceğim.

Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim.