Seçim tarihi saat 14:00'te ilan edilecek!

Türkiye'nin kilitlendiği seçimin tarihi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.

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Seçim tarihi saat 14:00'te ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

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