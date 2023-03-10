Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı 'bakanlık' iddiası: 'Söylentiler bitmedi'

2023 seçimlerine kısa bir süre kala Ankara kulisleri de hareketlenmeye başladı. İktidarın değişme ihtimalinin ağır bastığı düşünülen seçimler için farklı bilgilerin dolaşmaya başladığı Ankara'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili de yeni iddialar ortaya atıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili olmasına yönelik iddiaları değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Söylentiler bitmedi. İnce’nin kurulacak yeni iktidarda milli eğitim bakanı olmayı istediği de ileri sürüldü. Peki, gerçek neydi? Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi aradım ve sorularımı sordum" ifadelerini kullandı.

‘KESİN DİLLE YALANLADI ANCAK…’

Muharrem İnce'nin Milli Eğitim Bakanı olmak istediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladığını kaydeden Pehlivan, İnce'ye "Size bir teklif gelirse nasıl yaklaşırsınız?" sorusunu yöneltti. İnce, bu soruya "şimdilik yanıt yok" dedi ve şunları ekledi:

"Yani şimdi buna bir şey söylesem, “Bana teklif gelsin” demek gibi anlaşılır. Gelmeyen bir teklif üzerine konuşulmaz ki... "

Pehlivan bunun üzerine CHP kulislerinde bazı isimlerle de görüştüğünü ifade etti ve şöyle devam etti:

"İddianın parti genel merkezinin de kulağına geldiğini öğrendim. Edindiğim izlenim, İnce’nin kapıyı kapalı tutmadığı yönünde. Ancak CHP cephesi de şu an için böyle bir görüşmenin planlanmadığını belirtti."

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