Sandıklar kapandı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler, başımızın tacıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da oyunu kullandıktan sonra seçim sürecini takip etmek için genel merkeze geri döndü.

Oy kullanmanın bitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

ÖZEL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamasında, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.