CHP, İstanbullulara seslendi: Oy sayımı için 17.00'dan sonra okullara

11 milyonu aşkın insan bugün megakent İstanbul'da sandık başına gitti. Saatler 17.00'ı gösterdiğinde sandıklar kapanacak ve oy sayımı başlayacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandıkların kapanmasına 1 saat kala sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Çelik, tüm İstanbulluları oy sayımına çağırdı.

Çelik, "Değerli İstanbullular, oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Tüm İstanbulluları oy sayımları sırasında sandık görevlilerimizle birlikte müşahit olarak sayım döküm işlemlerini takip etmeye davet ediyorum. Müşahit kartlarını okul sorumlularından alabilirsiniz. İstanbul’a hep birlikte sahip çıkalım" dedi.