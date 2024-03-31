Hatay'da Demokrat Partili adayın yüzüne asit fırlatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Demokrat Partili meclis üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün yüzüne dün gece asitli saldırı gerçekleştirildi. MHP'li adayın eşinin dayısı olduğu belirlenen saldırgan gözaltına alındı.

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Hatay'da Demokrat Partili adayın yüzüne asit fırlatıldı

Hatay Dörtyol'da Demokrat Partili belediye meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök, MHP adayının eşinin dayısı tarafından dün gece asitli saldırıya uğradı.

Saldırgan, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde 'yüzüne asit atılmak' suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir. Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve Belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur.”

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