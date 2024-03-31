Ahmet Türk ve Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' tepkisi: "Rusya’dan bile seçmen taşındı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, farklı bölgelerden kayıt edilen ve toplu şekilde oy kullanmaya getirilen kamu görevlilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mardin’in Savur ve Dargeçit ilçelerine seçmen olarak taşınan asker ve polislerin toplu bir şekilde oy kullandıkları iddiaları üzerine Ahmet Türk, seçimleri takip etmek için Fransa’dan gelen bir heyetle birlikte Savur ilçesine geçti.

Buradaki Prof. Dr. Aziz Aziz Sancar Ortaokulu’ndaki sandıklara asılan seçmen listelerinde ilçeye Yozgat, Manisa, Antep, Adana, Çorum, Osmaniye, Muğla ve daha birçok kentin yanı sıra Rusya’dan dahi asker ve polis taşındığı belirtildi.

"ASKER VE POLİSİNİN BU ŞEKİLDE KULLANILMASI ÇOK BÜYÜK TEHLİKE"

Halkın iradesinin çalınmaya çalışıldığını belirten Türk, şunları söyledi:

“Bugün polis ve asker, iktidarın polis ve askeri durumuna gelmiş. Oysaki devletin asker ve polisinin bu şekilde kullanılması, aslında Türkiye’nin demokrasi açısından Türkiye’nin geleceği açısından çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Polisler ve askerler de bu iktidarın polisi ve askeri olmadığını göstermeli, devletin askeri ve polisi olduğunu göstermeli, ispatlamalıdır.

Buradan çağrı yapıyoruz; sizler eğer güvenlik görevlisi iseniz, sizlerin güvenliği sağlamakla görevli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Birilerinin iktidarı için birilerinin seçilmesi için gerçekten tavır koyarsanız, kendi mesleğinize kendi durumunuza ihanet etmiş olursunuz.

'RUSYA'DAN İNSANLARI BURAYA TAŞIMIŞLAR'

Bu ülkede daha önce halkın iradesi ipotek altına alındı. Askeri, polisi buralara taşıyarak, Stewrê’ye, Kerboran’a taşıyarak halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki; 125’inci sokak, burada 250 seçmen yazılmış. Hiçbiri Stewrêli değil. 250 seçmenin yazıldığı sokakta bir tek kadın yok. Bu şunu gösteriyor ki orada ne aile var ne Stewrêli var. Ama Yozgat’tan Çorum’dan farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar."

SIRRI SAKIK: HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEYİN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da şehirde asker ve polislere taşımalı seçmen olarak oy kullandırıldığını iddia etti.

Sakık, güvenlik güçlerine seslenerek, “Bir toplu iğne ucu kadar Allah’a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı’ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar” dedi.

DEM Parti Ağrı Belediyesi Başkan adayı Hazal Aras da oy kullanan asker ve polislere tepki gösterdi.

ALTIN: HALKIN İRADESİ KAZANACAK

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da, bir sandıkta yer alan 343 seçmenden 251 tanesinin Türkiye’nin farklı kentlerinden getirildiğini ve tümünün bir sokağa kaydedildiğini ifade etti. Güneş, “Günün sonunda kazanan halkın iradesi olacak” dedi.

DEM'DEN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Doğan, taşımalı seçmenin irade gaspı ve sandık darbesi olduğunu belirttiği konuşmasında “Toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 merkezde şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901” dedi.

Seçmen kaydırılan merkezleri ve kaydırılan seçmen verilerini paylaşacaklarını ifade eden Doğan şunları söyledi:

“31 Mart 2024 tarihinde yani bugün yapılan seçimlerde seçmen kaydırılan 31 bölgeye Ağrı Merkez 4168, Ağrı Taşlıçay 204, Batman Hasan Keyf 280, Batman Gercüş 274, Bingöl Adaklı 99, Bitlis Merkez 51, Bitlis Tatman 726, Dersim Akpazar 127i Diyarbakır Eğil 1129, Diyarbakır Hazro 797, Diyarbakır Kulp 1929, Elazığ Karakoçan 519, Erzurum Karaçoban 312, Hakkari Çukurca 3235, Hakkari Derecik 1979, Hakkari Yüksekova Esendere 953, Hakkari Şemdinli 1886, Iğdır Merkez 4382, Kars Merkez 3842, Mardin Dargeçit 570, Mardin Savur 978, Mersin Akdeniz 460, Muş Malazgirt 609, Siirt Eruh 1071, Siirt Kurtalan 688, Siirt Pervari 33, Siirt Merkez 6328, Şırnak Beytüşşebap 828, Şırnak Güçlükonak 494, Şırnak Merkez 6541, Şırnak Uludere 1409. Toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 merkezde şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901.”