Şamil Tayyar'dan Tepki Çeken Öneri

AKP'li Şamil Tayyar, "gençler hayata geç kaldığı" için üniversitedeki hazırlık sınıfının kaldırılması gerektiğini söyledi. Tayyar, öğrencilere İngilizce eğitimi veren hazırlık sınıfının vakit israfı olduğunu iddia etti.

AKP'li Şamil Tayyar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi sosyal medya üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, üniversitedeki hazırlık sınıfının kaldırılması gerektiğini savundu. Tayyar, "gençlerin hayata geç atılmasının" sorun yarattığını iddia ederek bir çözüm bulunmasını istedi.

Şamil Tayyar, paylaşımında "Yeni eğitim öğretim yılına girerken, Milli Eğitim Bakanlığının 12 yıllık zorunlu eğitim süresini kısaltma girişimi önemli bir gelişmedir. Yüksek öğretimde hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programı birlikte değerlendirildiğinde gençler hayata çok geç atılmak zorunda kalıyor. Zaten lise son sınıflar, kâğıt üzerinde kaldı, fiilen program dışıdır" ifadelerini kullandı.

'VAKİT İSRAFI VAR'

Uzmanların doğru çözümü bulacağını söyleyen Tayyar, "Bir veli olarak önerim, üniversitelere de el atılsın. Hazırlık sınıfları kaldırılabilir, eğitim süreleri kısaltılabilir. Çünkü devir değişti, çağ gelişti, yapay zeka doğdu, bilgi edinme kanalları çoğaldı, yeni nesil daha çok bilgiyi daha kısa sürede öğrenebiliyor, velhasıl konvansiyonel eğitim modeli geleceği kavramıyor. Diğer sorunlar bir tarafa, ana okulundan üniversite sonuna kadar ciddi bir vakit israfı var, mutlaka çare bulunmalıdır. Niyet hayır, akıbet de hayır olur inşallah" dedi.

