Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Milli Yol Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır." denildi.

KAMUOYUNA DUYURU



Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.

Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.… — Milli Yol Partisi (@milliyolgm) September 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi