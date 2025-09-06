Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Milli Yol Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hastane
Son Güncelleme:
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Erdoğan'dan Sürpriz Atama... İİT'den Dışişleri’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Atama
Öcalan’ın Söylediği İddia Edilen Sözler Gündem Yarattı: ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı' ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı'
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!