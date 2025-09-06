Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Milli Yol Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır." denildi.
KAMUOYUNA DUYURU— Milli Yol Partisi (@milliyolgm) September 6, 2025
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.
Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.
Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.…
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: