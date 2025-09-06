CHP İstanbul’da Kayyım Krizi: Hasan Babacan’dan Sonra Yedeği Gökmen Güneş de Görevi Reddetti

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım heyetinde yer alan Hasan Babacan’ın görevden çekilmesinin ardından, yedek üye Gökmen Güneş de kayyımlığı reddetti. Parti içindeki tartışmalar büyürken, gözler 15 Eylül’deki kurultay davasına çevrildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
CHP İstanbul’da Kayyım Krizi: Hasan Babacan’dan Sonra Yedeği Gökmen Güneş de Görevi Reddetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik mahkeme kararıyla başlayan kayyım krizi, yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegeleri görevden alınarak yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyım heyeti atanmıştı.

Ancak, heyetten Hasan Babacan’ın kayyımlığı reddetmesinin ardından, yedek listede yer alan Gökmen Güneş de bu görevi kabul etmeyeceğini duyurdu. Hasan Babacan, kayyım heyetinde yer almayacağını açıklarken, bu kararın CHP tüzüğüne ve demokratik ilkelere aykırı olduğunu belirtmişti.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Babacan’ın çekilmesinin ardından gözler yedek üye Gökmen Güneş’e çevrildi. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Gürsel Tekin’den ve ya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” diyerek kayyımlığı reddettiğini net bir şekilde ifade etti.

CHP Olağanüstü Kurultaya GidiyorCHP Olağanüstü Kurultaya GidiyorSiyaset

CHP'de 39. Kurultay Tarihi Netleşti! Kuruluş Yıl Dönümünde İlan EdilecekCHP'de 39. Kurultay Tarihi Netleşti! Kuruluş Yıl Dönümünde İlan EdilecekSiyaset

Etiketler
CHP Kayyım Gürsel Tekin
Son Güncelleme:
Babam Oğlum Filminin Çocuk Yıldızıydı! Ege Tanman İstanbul’u Terk Ediyor! İşte Nedeni… Ünlü Oyuncu İstanbul'u Terk Ediyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Hastaneye Kaldırıldı Parti Lideri Hastaneye Kaldırıldı
Öcalan’ın Söylediği İddia Edilen Sözler Gündem Yarattı: ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı' ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı'
Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı