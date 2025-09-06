CHP İstanbul’da Kayyım Krizi: Hasan Babacan’dan Sonra Yedeği Gökmen Güneş de Görevi Reddetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik mahkeme kararıyla başlayan kayyım krizi, yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegeleri görevden alınarak yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyım heyeti atanmıştı.

Ancak, heyetten Hasan Babacan’ın kayyımlığı reddetmesinin ardından, yedek listede yer alan Gökmen Güneş de bu görevi kabul etmeyeceğini duyurdu. Hasan Babacan, kayyım heyetinde yer almayacağını açıklarken, bu kararın CHP tüzüğüne ve demokratik ilkelere aykırı olduğunu belirtmişti.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Babacan’ın çekilmesinin ardından gözler yedek üye Gökmen Güneş’e çevrildi. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Gürsel Tekin’den ve ya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” diyerek kayyımlığı reddettiğini net bir şekilde ifade etti.