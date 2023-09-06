Sabah yazarı Hilal Kaplan'a 'Soner Yalçın' cezası

Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, Odatv imtiyaz sahibi ve gazeteci-yazar Soner Yalçın’a hakaret ve iftara ettiği gerekçesiyle ceza aldı.

Mahkeme, manevi tazminat davasının tamamen kabulüne karar vererek, Hilal Kaplan’ın, 26 Ağustos 2022 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle beraber Soner Yalçın’a 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Odatv’nin haberine göre; Soner Yalçın, avukatı Feza Yalçın aracılığıyla İstanbul asliye hukuk mahkemesine, Hilal Kaplan hakkında 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Hilal Kaplan, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, Soner Yalçın’ın; kendisi hakkında gerçeğe aykırı ve hukuka aykırı biçimde özel hayatını ihlal eden haberler paylaştığını iddia etmişti. Hilal kaplan, bu paylaşımların X (Twitter) isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapıldığını, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile erişimin engellenmesine kesin olmak üzere karar verildiğini belirtmişti.

Hilal Kaplan, sosyal medya üzerinden kendisine saldırıda bulunulduğunu ve bu saldırılar karşısında Soner Yalçın’a cevap verdiğini, bu hususun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğini, davanın reddine, yargılama gider ve masrafları ile vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline, karar verilmesini talep etmiş, cevap dilekçesinde ifade ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmişti.