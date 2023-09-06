Kırmızı Bülten'le aranıyordu: Muhammed Yakut yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

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Kırmızı Bülten'le aranıyordu: Muhammed Yakut yakalandı

Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AKP iktidarıyla ilgili dikkat çeken iddiaları gündeme getiren Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesinde YouTube'da “Deliler Delisi” adıyla videolar yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım’ın yanı sıra AKP’li Hayati Yazıcı’ya dair bazı iddialarda bulunmuştu.

Muhammed Yakut’un, 5 video çektiği Youtube hesabı kapatıldı. Hakkında hazırlanan iddiname kapsamında Yakut’un “zincirleme şekilde hakaret” ve “iftira” suçundan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Kaynak: AA

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