Hakan Fidan'dan, AB'nin üst düzey ismine 'vize serbestisi' talebi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Dostluğun, ittifakın ve Türkiye ile sahip olunan ortaklığın yeniden canlandırılması için burada olduğunu belirten Varhelyi, "Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Varhelyi, çok güçlü siyasi ve ekonomik taahhütlerinin olduğuna işaret etti.

Türkiye ile olan ilişkilerin her zaman kilit öneme sahip olduğunun altını çizen Varhelyi, şunları kaydetti:

"Göç dalgası söz konusu olduğunda, tahrip edici depremin zararları söz konusu olduğunda biz Türkiye halkıyla bir arada olduk ve jeopolitik öneme sahip olan bölgede de, bizim etrafımızda ve Türkiye'nin etrafında olan dalgalanmalara da birlikte yanıt verdik. Türkiye, daha önce de Sayın Bakan tarafından söylendiği gibi bizim için dost bir ülkedir."

"DAHA CESUR DAVRANABİLMELERİNİ İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şunları söyledi:

“Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik.

AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.”

Kaynak: AA