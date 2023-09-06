Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Ahlaki meşruiyeti olmayan...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Ahlaki meşruiyeti olmayan...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır" sözleri için "Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun" diyen Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış.

Ben kendisinin “ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını” söylemiştim. Erdoğan’ın uçan sarayına binen gazeteciler bu soruyu sormamış. Aynı, seçim öncesi Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteleyip, Erdoğan’a kaynak yaratan Putin’in, bunu ne karşılığında yaptığını sormadıkları gibi…

Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Rusya
DİSK Genel Başkanı: Gelirde adalet, vergide adalet DİSK Genel Başkanı: Gelirde adalet, vergide adalet
Akşener'in açıklamalarına CHP'den ilk yanıt: Karara saygılıyız Akşener'in açıklamalarına CHP'den ilk yanıt: Karara saygılıyız
İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar
Poğaça dağılıyor ve iyi pişmiyorsa hamura 1 kaşık koyun! Puf Puf kabaracak Poğaça dağılıyor ve iyi pişmiyorsa hamura 1 kaşık koyun! Puf Puf kabaracak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat! Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat!
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Geçersiz sayılabilir Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Geçersiz sayılabilir
IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi
Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz' Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak