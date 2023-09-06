Akşener'in açıklamalarına CHP'den ilk yanıt: Karara saygılıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalara CHP'den ilk açıklama geldi.

Akşener'in açıklamalarına CHP'den ilk yanıt: Karara saygılıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fatih Altaylı ile yaptığı söyleşide yerel seçimlere ilişkin ittifak düşünmediklerini belirterek, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı seçime gireceklerini söyledi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun ifadelerini aktardı.

Kuşoğlu, Akşener’in ifadelerine ilişkin, “Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP olarak bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz. Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık.. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız” dedi.

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