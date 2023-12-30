SAADET’ten vergi indirimi videosu: Kumarı oynatan kazanır

Saadet Partisi, şans oyunlarında vergi indirimi yapılamasını eleştiren bir video yayınladı.

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SAADET’ten vergi indirimi videosu: Kumarı oynatan kazanır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin bahis ve şans oyunlarında verginin düşürülmesiyle ilgili videosunu sosyal medya hesabından "Önce Ahlak ve Maneviyat!" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kumarı oynayan değil oynatan kazanır. Peki ya teşvik eden? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle şans oyunları vergilerine yüzde 50 indirim yapıldı. Spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi yüzden 20'den yüzde 10'a indirildi. Milleti kumara ve şans oyunlarına teşvik eden iktidarı önce ahlak ve maneviyata davet ediyoruz."

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