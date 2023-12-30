TKP Kartal Belediye Başkan adayını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Komünist Belediyecilik" toplantılarından ilkini bugün İstanbul Kartal’da gerçekleştirdi.

"Kartal emektir. Emeğin adayını açıklıyoruz" başlığıyla gerçekleşen toplantıda ilk konuşmayı Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Okuyan, belediyelerde dönen ranta dikkat çekerek "Biz belediyeye rant olarak bakmıyoruz. Bizim açımızdan toplumun çıkarları, o belediyede yaşayan yurttaşların çıkarları esas" dedi.

"BELEDİYE MECLİSLERİ, HALKIN ÇIKARLARININ BİR KENARA ATILDIĞI YER"

Okuyan, "Bu seçimlerde belediye meclislerine adaylarımızı sokacağız. Çünkü belediye meclisleri paranın pulun döndüğü, rantın döndüğü, kârın paylaşıldığı, halkın çıkarlarının bir kenara atıldığı yerler. Buralara halkın gözcülerini, halkın muhafızlarını sokmamız gerekiyor ki halka ait olanları çalıp çırpmasınlar" diye konuştu.

"Belediyeler hizmet yeridir, rant ve kâr dağıtım yeri değildir" ifadesini kullanan TKP Genel Sekreteri şunları söyledi:

"Belediye meclislerine sokulan her bir komünist halkın çıkarlarının savunucusudur. Biz belediyeye rant olarak bakmıyoruz. Bizim açımızdan toplumun çıkarları, o belediyede yaşayan yurttaşların çıkarları esas. Biz aday oluyorsak halkın çıkarlarını savunmak için, hizmet için aday oluyoruz."

ADAY TAKDİM EDİLDİ

Okuyan'ın ardından konuşan Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, "salondaki coşku gücümüze güç katıyor" dedi. İnam "Hepinize İstanbul İl Örgütü adına bir kez daha hoş geldiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbullular sabahın kör karanlığında işe gidiyor, en iyi ihtimalle 8 saat çalışan işçiler güneş görmeden evlerine dönüyorlar. Birazdan sözü adayımıza vereceğiz ama öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum.

Kartallılar bizi sabahın kör karanlığında işe giderken metro istasyonlarında bildirilerimizle görüyorlar, akşam eve dönerken semt evlerimizi görüyorlar. Çocuklar semt evlerimizde okullarına destek eğitimleri alıyorlar, okuyorlar, izliyorlar. Şimdi ülkemizdeki eşitlik örgütlük mücadelesini her zaman omuz omuza öreceğimiz sevgili yoldaşımı, TKP Kartal Belediye Başkan adayımızı sahneye davet ediyorum.”

TKP Kartal Belediye Başkan Adayı: 'Çalmadan, çırpmadan, hakça ve halkça yaşayacağız'

ÇALMADAN, ÇIRPMADAN, HAKÇA VE HALKÇA YAŞAYACAĞIZ

Ardından Türkiye Komünist Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı avukat Gökmen Dumlu söz aldı. "Bugün burada tarihe tanıklık edeceğiz, Kartal’ın tarihini yeniden yazacağız" diyerek söz başlayan Dumlu şunları söyledi:

"41 yıllık Kartallıyım. Kartal’ın sokaklarını, mahallelerini her köşesini hiç Kartal’dan ayrılmamış ve hala Kartal’da yaşayan birisiyim.

Annem ev hanımı, babam emekli memurdur. Evliyim, bir kızımız ve bir kedimiz var. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kartal’da üniversiteyi de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak tamamladım.

Aynı dönemde dostluk ve arkadaşlık kurduğum, bugün hukuksuz yere tutsak edilen fakülte arkadaşım, kardeşim avukat Can Atalay’a selam ediyorum.

Halkımıza buradan müjdeli haberi verme onuruna eriştiğim için çok mutluyum.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖKMEN DUMLU

Bizim tarafımız belli, biz Kartal’da gece gündüz demeden çalışan ama mesele haklarını vermeye gelince aylardır süründürdükleri belediye işçilerinin yanındayız.

Kartal’ın önemli bir nüfusu olan ama en basitinden bir çay içebilecek yeri olmayan evinde soğuk odalarda battaniye altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan, günden güne yalnızlığa sürüklenen emeklilerin yanındayız.

Tarikat evleri değil kreş, yurt, bilimsel eğitim isteyenlerin tarafındayız. Hayal değil, iddialıyız!

Fatsa’da Terzi Fikri, Dersim’de Maçoğlu başkanın pratiği gün gibi ortada. Kartal neden olmasın? Aslında biz en kolayını yapacağız, zor olan diğerlerinin yaptığı. Çünkü hırsızlık için, talan için, bozgun için kırk takla atıp çaldıkları minarelere koca koca kılıflar hazırlamak onların işi.

Biz bunlarla uğraşmayacağız. Çalmadan, çırpmadan, hakça ve halkça yaşayacağız ve bunu şeffaflığımızla ile aleni yapacağız.

'Komünist belediyeciliği Kartal’da birlikte yaratacağız'

Bizim tarafımız belli.

'KOMÜNİST BELEDİYECİLİK'

Biz çalışanların, emekçilerin, iyi, erdemli insanların yanında olacağız ve kamucu komünist belediyeciliği Kartal’da birlikte yaratacağız. Programımızda neler var, açıklayalım:

1-İlk olarak tüm mal varlığımızı tüm Kartal halkına açıklayacağım.

2-Kartal’da israfa son verilecek, belediye popüler kültür sanatçılarına milyonlarca lira vererek konser verdirmeyecek. Bunun yerine Kartal kendi evlatlarına olan sanatçıları ve yeni kurulacak Kartal Belediyesi Halk Korosu özel günlerde ve program yapacak.

3-Tüm ihaleler şeffaf olacak. Gerekirse ihale yapmadan Kartal halkıyla beraber işler yürütülecek.

4-Belediye başkanının ve belediye müdürlerinin tüm makam araçları satılacak, kiralıksa kira sözleşmesi son bulacak.

5-Belediye başkanının makam odası tanımı kaldırılacak, halk odası olarak işlev kazanacak. Belediye başkanının asli makam odası Kartal’ın mahalleri ve sokakları olacak.

6-Kartal’ın 20 mahallesinde her ay düzenli olarak mahalle meclisleri kurulacak. Kartal halkı doğrudan katılım ile bu meclislerde söz sahibi olacak. Kartal’ın sorunları ve çözüm noktaları Kartal halk meclisleri ile tespit edilip oradan çıkacak karar ile hayata geçirilecek.

7-Kartal Belediyesi’nde çalışan emekçi Kartal personelinin maaşı İstanbul’daki diğer ilçe belediyelerinde çalışanların maaşının üstünde olacak. Ancak tespit edilince bankamatik personelinin iş akdi feshedilecek.

8-Kartal ilçesine ait belediye arazilerinde tarım yapılacak. Kurulacak tarım kooperatifleri aracılığıyla halka ucuz sebze ve meyve temini yapılacak.

9-Tavuk ve yumurta çiftlikleri kurulacak. Yine kooperatif eliyle bunların dağıtımı yapılacak.

10-Mantar çiftlikleri yapılacak. Pazarlarda toplanan sebze ve meyve artıkları ile solucan ve gübre üretimi de yapılacak.

11- Kartal sahilinde deniz üzerinde balık çiftliği yapılacak. Kartalın tarihine uygun bir balıkçı köyü hikayesi yeniden başlayacak.

12-Belediyeye ait pazar tanzim alanlarını kurulacak. Halk üreticiden tüketiciye aracı olmadan bu tanzim alanlarından çok ucuza alışveriş yapacak.

13-Kartal Belediyesi üretim odaklı olacak. Kurulacak kooperatifler eliyle hem halka ucuz gıda temini, hem de yeni istihdam alanları yaratacak.

14-Kartal Kart çıkarılacak. İhtiyaç sahiplerine ve tüm emeklilere özel haklar, indirimler sunulacak.

15-Sokak hayvanları için mutlaka modern barınaklar yapılacak ve çok iyi şartlarda tedavi ve sağlık desteği sunulacak.

Biz vaatte bulunmuyoruz. Kamucu halkçı, komünist belediyeciliği yerine getireceğiz.

Komünist Belediyecilik Kartal’a çok yakışacak."

Etkinlik halaylar ve türkülerle sona erdi.