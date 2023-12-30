Özgür Özel'den Süper Kupa açıklaması: Suç, 'Her şeyi ben bilirim' diyen Erdoğan'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da partisinin Manisa Belediye Başkanı adayının kim olacağı ve Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Manisa Belediye Başkan adaylığı için yapılan anketlerde iki ismin öne çıktığını söyleyen Özgür Özel, bu kişilerden birinin önceki dönem CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban ve Manisa Eczacılar Odası eski Başkanı Devrim Bali olduğunu söyledi. CHP'ye kayıtlı üyelerin bugün yapacakları oylamayla Bali ve Balaban arasından birini Manisa Belediye Başkan adayı olarak seçeceğini, diğer kişinin ise yardımcı olacağını açıkladı.

Yerel seçimlerle ilgili başka mesajlar da veren Özel, "Manisa'da Manisa ittifakına, İstanbul'da İstanbul ittifakına, Türkiye'de Türkiye ittifakına güveniyoruz" dedi.

'HİÇBİR YERDE OYNANAMAZ AMA SUUDİ ARABİSTAN'DA HİÇ OYNANAMAZ'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak kulüplerin maça Atatürk tişörtü ve pankartı ile çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesi üzerine iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Özel, baş sorumlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi:

"Bu maç, 100. yılda Türkiye dışında adı Atatürk olmayan bir stat dışında olamaz. İzmir Atatürk Stadı'na yakışırdı. Yurt dışında yapacaksanız bir mazaret olur o da KKTC'de, yani burası kadar vatan bildiğimiz bir yerde olur. Hiçbir yerde oynanamaz ama Suudi Arabistan'da hiç oynanamaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? İşte böyle kepazelik olur.

Hepimiz utandık, çok tepkiliyiz ama suç ne kulüplerde ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği TFF'dedir. Suç, 'Her şeyi ben bilirim' diyen Erdoğan'dadır. Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Erdoğan'dır. Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren Beşiktaş'a ve tüm kulüplere müteşekkiriz. Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve 100. yıl kupasını oraya yollayan hadsizlere hadlerini bildirmişlerdir."