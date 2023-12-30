Hulki Cevizoğlu: Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?

AKP'li Hulki Cevizoğlu, iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili olarak "Atatürk tişörtünü Türkiye'de giyene arkadaş. Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?" dedi.

Hulki Cevizoğlu: Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Süper Kupa finaline Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi "toplumu kutuplaştırmakla" suçladı.

Haber Global yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, "Diplomatik skandala niye dönüştürüyorsunuz? Seçime giderken Türkiye’yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Atatürk tişörtünü Türkiye'de giyene arkadaş. Suudi Arabistan’da, Belçika’da, Avrupa’da, kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye’de giysene Atatürk tişörtünü" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasını da eleştiren Cevizoğlu, "100. yılında Süper Kupa finalini niye Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da oynamıyorsun? Parası 100 milyon dolar, 60 milyon ya da 100 milyon TL her neyse... Niye orada oynuyorsun bunu, kim karar verdi? 100. yıl Türkiye'nin 100. yılı değil mi, Cumhuriyet'i Suudi Arabistan'da mı kurduk biz? Niye Türkiye'de 100. yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor?" diye konuştu.

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