Temel Karamollaoğlu duyurdu: Millet İttifakı'nın içinde 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partileriyle yapılan 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

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Temel Karamollaoğlu duyurdu: Millet İttifakı'nın içinde 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın içinde milletvekili listeleri için kurulmak istenen ‘üçlü ittifak’ görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

Sözcü TV’ye açıklmalarda bulunan Karamollaoğlu, "Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık” diye konuştu.

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DEVA Parti’sinin “Bizim logomuz altında seçime girelim” önerisini sunduğunu belirten Karamollaoğlu, “Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz." ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı ''İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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