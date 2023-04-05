Millet İttifakı'ndaki üç partinin yeni formülü: 'Hibrit modeli liste'

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anketler, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında avantajlı olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlara göre Meclis'te çoğunluğu sağlamak da en az cumhurbaşkanlığı kadar önemli.

Cumhur İttifakı cephesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortak liste iddialarına tepki göstermiş tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylemişti. Diğer yandan ittifaktaki küçük ortak BBP ve yeni katılımcı Yeniden Refah Partisi de bazı bölgeler dışında kendi listesiyle seçime girecek. HÜDA-PAR'sa ortak listeye dahil olacak.

Buna karşılık muhalefette de ortak liste konusunda ilerleme sağlandı. CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerde 10 bölge için anlaşma sağlandı. Daha önceki görüşmelerde konuşulan 15 ile ilişkin görüşmelerse devam ediyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya göre ittifakın diğer üç bileşeni Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi arasında süren görüşmeler sonucunda da 'hibrit liste modeli' denilebilecek bir yöntem geliştirildi.

Bu partiler, toplamda 40 yerde ortaklaşılan diğer partinin listesinden seçime katılacak. Örneğin Saadet Partisi 20 yerde DEVA, 20 yerde de Gelecek Partisi'nin listesinden seçime girecek.

Diğer iki parti de benzer şekilde seçim bölgelerini paylaşacak. Böylece bir parti 40 yerde seçime ötekinin listesinden katılmış olacak.

Geri kalan 21 yerdeyse CHP ve İYİ Parti'yle liste ortaklığına gidilecek. Sarıkaya, Demokrat Parti'deyse ağırlıklı eğilimin CHP listesinden seçime girmek olduğunu yazdı.