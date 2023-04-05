Meta Türkiye seçimleri için Seçim Operasyon Merkezi kurdu

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi Meta, 14 Mayıs Türkiye Yerel Seçimleri’nin güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir seçim operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

Meta Türkiye seçimleri için Seçim Operasyon Merkezi kurdu

Meta, seçim zamanı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılacak içerikleri denetlemek, asılsız bilgilerin yayılmasını azaltacağını söyledi. Zararlı içeriklerin kaldırılmasını sağlamak için insan gücüne ve teknolojik altyapıya yatırım yapıldığını ve “Türkiye Seçim Operasyon Merkezi’nin” oluşturulduğunu duyurdu.

SEÇİMLERE MÜDAHALEYİ ENGELLEYECEK EKİPLER OLUŞTURULDU

Seçimlere yapılabilecek müdahaleleri engellemek için uzmanlaşmış ekipler kurduğunu belirten Meta, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturduk. Bu oluşturduğumuz ekipler sayesinde, sofistike ağlar kullanarak kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan bazı Sayfalar, Gruplar ve Hesaplara, yani koordineli kötüye kullanım (CIB) konusuna odaklandık.

2017’den bu yana, koordineli kötüye kullanımlar (CIB) nedeniyle dünya çapında 200’den fazla ağı kaldırdık; platformlarımızda bu tarz bir faaliyet tespit ettiğimizde, özellikle de seçimlerle ilgili olduğu durumlarda, aksiyon alıyoruz. Tespit ettiğimiz CIB ağlarını takip etmeye, kaldırmaya ve detaylarını herkese açık olarak paylaşmaya devam edeceğiz.”

NASIL ÇALIŞMALAR YAPILACAK?

Meta’nın açıklamasında, “İnsanları Güvende Tutmak İçin Zararlı İçerikleri Kaldırma, Asılsız Bilgi ve Asılsız Haberle Mücadele, WhatsApp’ta Viral Mesajlar ve Siyasi Reklamlar ve Şeffaflık” konu başlıkları altında çalışmalar gerçekleştirdiği de bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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