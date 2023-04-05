AKP'li milletvekili aday adayları Zafer Şahin'i bunaltmış: Bana mı soracaklar?

Hükümete yakın gazeteci Zafer Şahin, kendisinden destek isteyen milletvekili aday adaylarına sosyal medyadan isyan etti.

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AKP'li milletvekili aday adayları Zafer Şahin'i bunaltmış: Bana mı soracaklar?

Hükümete yakın gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı milletvekili adaylarının kendisinden destek istemesine isyan etti. Şahin, “‘Milletvekili adayıyım, bana destek ol’ gibi taleplerden çok yoruldum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerde milletvekili adaylarını belirleme süreçleri devam ediyor. Hükümete yakın gazeteci Zafer Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylık süreçlerinde kendisinden destek talep eden kişilere sitem etti. 

"BANA MI SORACAKLAR?"

Şahin, “Çok yoruldum” diyerek, şunları söyledi:

Zorunlu açıklama: Aralarında çok sevdiğim dostlarımın da olduğu birçok insandan gelen “Milletvekili adayıyım, bana destek ol” gibi taleplerden çok yoruldum. Üzgünüm, çünkü senden yardım isteyen birini geri çevirmek kötü bir şey. Ama benim öyle bir gücüm yok kardeşim. Bana mı soracaklar kimi vekil yapalım diye!! Herkesin yolu açık olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem

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