'Merkez sağın önemli isimlerinden': Eski bakan, İYİ Parti'ye katıldı

Bir dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı.

Rozeti İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından takılan Kayalar, şunları söyledi:

"Asıl derdimiz, asıl dertlerimiz bugünkü yönetim sisteminin hastalıklarıdır. Derdimiz bir türlü olgunlaşmayan, son 20 yılda tek güce mahkum edilen demokrasimizdir. Derdimiz benzi solgunlaşmış, tek ağıza bakan güçsüz ve sessiz bürokrasimizdir, derdimiz üstünlüğünü nereye terk ettiğini kendinin de bilemediği hukukumuzdur. Derdimiz, öksüz, bir köşeye atılmış bireysel hürriyet ve özgürlüklerimizdir.

Anlatmak istediğim Türkiye'nin güçlü bir değişim dalgasına ihtiyacı vardır. Bu yolculuğu Türkiye'ye yaptıracak olan inanıyorum ki, Genel Başkanımız Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti kadrolarıdır. İYİ Parti'nin vizyonudur. Bu ruh, yani vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, inançlarımıza olan saygımız ve tüm bu değerlerimizin üzerindeki milli ruhumuz birlikte ayaklarımızı Anadolu topraklarına sağlam basarak yolumuzda ilerleyeceğiz.

Seçimden sonra inşallah Millet İttifakı tarafından gerçekleştirilecek yeniden yapılanmayla Türkiye, büyük Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek dünuadaki güçlü, itibarlı, laik, insan haklarına ve düşüncelerine saygılı bir cumhuriyet olarak devam edecektir ve edecektir."

'MERKEZ SAĞIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN'

Gelişmeyi ilk olarak bu sabah saatlerinde Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya duyurdu. Gazeteci, şu bilgileri verdi:

"Merkez sağın önemli isimlerindendir. İsmi yakın siyasi tarihinde çok konuşuluyordu. Bir sabah programında konuşmuştuk, memlekete bakışını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ifade ediyordu, parlamenter demokratik sistemin altını çiziyordu.

Kayalar, Meral Akşener'in davetini kabul etti. Bugün Meral Akşener tarafından rozet takılacak."

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi. 2007 Genel seçimlerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.