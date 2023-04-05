Cumhur İttifakı'nın üstünde çalıştığı 10 kritik il: Ortak aday formülü masada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile ortak listeye kapıyı kapatmasına karşın, vekil sayısı az olan yaklaşık 10 ilde, ortak adayın desteklenmesi yönünde bir formülün masada olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra AKP, yaklaşık 20 ilde de Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin içinde olacağı ortak liste çalışmasına devam ediyor.

10 İLDE "ORTAK ADAY" FORMÜLÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRF) kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini hatırlatarak, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır” sözleriyle ortak listeye kapıyı kapatmıştı. Buna karşın milletvekili sayısı az olan ve az farkla muhalefete vekil kaybetme riski bulunan yaklaşık 10 ilde ortak adayların desteklenmesi yönünde bir formülün masada olduğu öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, MHP’nin güçlü olduğu illerde AKP’nin aday göstermemesi, AKP’nin güçlü olduğu illerde de MHP’nin aday çıkarmak yerine AKP’yi desteklemesi gündeme gelebilecek. Parti kurmayları, söz konusu formüle yönelik çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da seçime kendi listeleriyle gireceklerini açıklayan BBP ve YRF’nin de yer aldığı ortak liste ile ilgili de yaklaşık 20 ile için detaylı çalışma devam ediyor. Öte yandan Hüda-Par adaylarının da AKP listelerinden aday gösterileceği belirtiliyor.