Kürsüden kurşun fırlatmıştı: Akşener'in konuşmasına ilişkin AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yaptığı konuşmaya ilişkin "Son yılların en niteliksiz konuşmasını yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında Erdoğan'a ser sözlerle yüklenmiş, "Bana ‘utan, utan’ diyorsun evet utanıyorum, bu ülkenin cumhurbaşkanı olma şerefinin zerresini dahi üzerinde taşıyamamandan ben utanıyorum" diye konuşmuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması üzerine "korkmuyoruz" mesajı veren Akşener, kürsüden kurşun fırlatmıştı. 

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AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Akşener'in konuşmasına ilişkin AKP'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 

"Son yılların en niteliksiz konuşmasını yaptı" diyen Çelik, "Kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

 
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