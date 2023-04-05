Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşım Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı, herkes duysun

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayı selamladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Meral Akşener’i ‘yol arkadaşı’ olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…

İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun… https://t.co/7IKf9TwoW1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem