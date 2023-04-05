CHP Genel Merkezi'ne 10 Nisan'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek

CHP Genel Merkezi, 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listesinin kesinleşme çalışması nedeniyle; 10 Nisan sabahına kadar parti meclisi üyesi, milletvekili ve yüksek divan kurulu üyeleri dışında ziyaretçi kabul etmeyecek.

CHP’den yapılan açıklamada, “5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 18:00’den 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 9:00’a kadar PM üyesi, milletvekili ve YDK üyeleri hariç genel merkez binamıza ziyaretçi alınmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesi için son gün 9 Nisan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerini vekil listelerini belirlemek için 8 Nisan’da toplantıya çağırdı. CHP Parti Meclisi toplanarak YSK’ya teslim edilecek aday listelerini ele alacak. YSK’ya teslim edilecek listelerin parti meclisinin onayından geçmesi gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem