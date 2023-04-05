Tanrıkulu'ndan 'Avukatlar Günü' mesajı: Çoklu baroyu kaldıracağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde; “Çoklu baroyu kaldıracağız, baroları Anayasa’da tanımlayacağız. Avukatlık mesleğini yeniden gerçek anlamda saygınlığına kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

Tanrıkulu'ndan 'Avukatlar Günü' mesajı: Çoklu baroyu kaldıracağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde depremde yaşamını yitiren avukatlara başsağlığı diledi.

Tanrıkulu, avukatlık mesleğinin baskı altında olduğunu kaydederek, “Yüzlerce meslektaşımız cezaevinde. Selahattin Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay ve diğer meslek taşlarımız. Hepsine buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlüğüne kavuşacakları günler çok uzak değildir” dedi.

Tanrıkulu, savunmanın yargının kurucu unsuru olmaktan çıkarıldığına dikkat çekerek, “Çok yakın zamanda yeniden savunma mesleğini yargının gerçek anlamda kurucu unsuru haline getireceğiz. Baroları ve savunma mesleğini olması gerektiği yere taşıyacağız. Avukatların emekleri sömürülüyor. Maalesef genç meslektaşlarımız işsiz ve açlık sınırında yaşıyorlar. Emekleri sömürülüyor. Kamu avukatlarının bir statüleri yok. Hizmet, makam ve temsil tazminatı almıyorlar ve emekleri sömürülüyor. Bulunduğu kurumlarda mobbinglere uğruyorlar. Bütün bunlara son vereceğiz. Çoklu baroyu kaldıracağız, baroları Anayasa’da tanımlayacağız. Avukatlık mesleğini yeniden gerçek anlamda saygınlığına kavuşturacağız ve avukatları gerçek anlamda adaletin yürütücüsü haline getireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP
Millet İttifakı'ndaki üç partinin yeni formülü: 'Hibrit modeli liste' Millet İttifakı'ndaki üç partinin yeni formülü: 'Hibrit modeli liste'
Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar
Selahattin Demirtaş seçimlerde TİP'e başarılar diledi: Bundan sonrası ortak karara destek vermektir Selahattin Demirtaş seçimlere kendi logosuyla girecek olan TİP'e başarılar diledi
En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme
ÇOK OKUNANLAR
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Can Selçuki: Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var 'Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var'