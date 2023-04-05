Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu: Rize'de 2 milletvekili çıkartabiliriz

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhubaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Trabzon'da gerçekleştirilen Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

BU ÜLKEYE ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, BARIŞ, KARDEŞİK VE HAKÇA DÜZEN GELECEK

Yurttaşların yoğun ilgi mitingde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Gerçek Gündem'ee değerlendirmelerde bulundu.

"slında biz bu değişimi 219 yılında Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Trabzon Beşikdüzü'nde lokal olarak gerçekleştirmeye çalıştık" diyen Fındıklı Ercüment Çervetoğlu, "Şimdi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcılığı ile birlikte özellikle Karadeniz için Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması başka bir havanın başka bir rüzgarın daha esmesini sağladı. Aslında değişim isteyen kitle çok net ve çıplak gözle de görebiliyoruz. Bu ülkede bahar gelecek demiştik 2019'da; biliyoruz ki bu ülkede yine baharlar gelecek. Güneş doğudan doğuyor, yine doğudan güneşler doğacak ve bu ülkeye özgürlük, eşitlik, barış, kardeşlik ve hakça düzen gelecek" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde'de çoğunluğu elde etmesi gerektiğini hatırlatan Ercüment Çervatoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

HALKTA DEĞİŞİM İSTEĞİ VAR

Rize'de en az 1 milletvekili çıkaracağımızı düşünüyoruz. Rize'de 1 milletvekili çıkarma potansiyelimiz çok yüksek. 2 milletvekili olma olasılığı var. 2 milletvekili Millet İttifakı'nın ortak çalışmasıyla mümkün olacak. Biz bu seçimlere 2019 seçimlerinden sonra hazırlanmaya başladık.3 ay önce cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun oylarını artırmak ve seçimi kazanmak için çalışmaya başladık. Aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimlerini milletvekilliği seçimlerinden ayırmıyoruz. Bir bütün olarak alıyoruz.

Bu ülkenin daha huzurlu bir ülke olması için 400 vekil rakamına ulaşmak için Rize'de 2 milletvekili çıkarmak için çalışma yapıyoruz. Halkta bir huzursuzluk, değişim isteği var. Bu değişim isteğini doğru yerlere kanalize etmek önemli. Bunun için çaba sarf ediyoruz Genel başkanımızın söylediği gibi hangi partiye oy verdiyseniz verdiniz; ama bugün elinizi vicdanınıza koyarak bu ülkenin, Karadeniz'in çiftçisinin, köylüsünün, halkının daha güzel, daha mutlu yaşayacağı bir düzen oluşması için oy kullanın.