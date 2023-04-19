Rıza Akpolat bağlama çaldı, Kılıçdaroğlu ve gençler 'Karlı Kayın Ormanı'nı söyledi: 'Ben de dayanamadım'

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; Beşiktaş'ta gençler ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler ve Geleceğin Siyaseti" söyleşisinde gençlerin sorunlarını dinledi. Söyleşide gençlerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin politik hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

CHP'li belediye başkanları Akpolat ve Yüksel ise yerel yönetimlerde gençlerin hayatının kolaylaştırılması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağlama çalarak "Karlı Kayın Ormanı"nı söyleyen Rıza Akpolat'a gençlerle birlikte eşlik etmesi söyleşide renkli anlar ortaya çıkardı.

Evrensel şair Nâzım Hikmet'in şiiri Karlı Kayın Ormanı, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli tarafından bestelendi. Karlı Kayın Ormanı, Livaneli'nin ardından çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.

Kılıçdaroğlu o anları, "Genç Başkanlarımız söyledi, ben de dayanamadım eşlik ettim. Bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın…" ifadeleriyle Twitter'dan paylaştı.

İşte "Gençler ve Geleceğin Siyaseti" söyleşisinin tamamı: