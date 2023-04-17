Gençler sordu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanıtladı: 'Vatandaşa karşı haddini bilen insanlar olmamız gerekiyor'

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, gençlerle bir araya gelerek problemlerini dinledi, sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gençlerin yaşadıkları sorunlar için ihtiyaca yönelik planlamalarla çözümler üretildiğini vurguladı.

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Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlerle bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU: YURT SORUNU 1 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerin kaderini gençlerin belirleyeceğine dikkat çekerek Türkiye'de yurt sorununu Millet İttifakı iktidara geldiğinde 1 yıl içinde çözeceklerini ifade etti. Ekrem İmamoğlu ise İBB'nin yurt sorununa yönelik çözümler üretmeyi sürdürdüğünü ve belediyenin yurtlarının kapasitesini artırdığını belirtti. 

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) kapatılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, eğitimde Türkiye'nin ihtiyacına uygun planlamalar yapılacağını vurguladı. 

Ekrem İmamoğlu, 'Vatandaşa karşı haddini bilen insanlar olmamız gerekiyor' dedi. 

KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kılıçdaroğlu bu görüşmede, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gireceğini ifade ederken, kadına şiddet gibi konularda özel mahkemeler kurmak istediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu gençler buluşmasına ilişkin videoyu "Seçimin kaderini kim belirleyecek?" başlığıyla paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun gençler ile bir araya geldiği etkinliğin tamamını izlemek için tıklayın:

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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