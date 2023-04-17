Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'te açıklandı

14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar "E-Devlet" üzerinden açıklandı.

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Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'te açıklandı

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidiyor.

60 milyon 697 bin 843 kişidir seçmenin oy kullanacağı seçimler için sandıklar belli oldu. 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar "E-Devlet" üzerinden açıklandı.

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, vatandaşlar nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden görebilecek. Kimlik bilgileri ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapan vatandaşlar ‘Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından seçim bilgilerini öğrenebilecek.

 

Kaynak: İHA

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