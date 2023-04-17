YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında açıklama yaptı.

60 milyon 697 bin 843 kişidir seçmenin oy kullanacağını açıklayan YSK Başkanı Yener, "Toplam yurt içinde 600 bin küsüre yakın seçmenin askı süresi içinde kayıplarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde E-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı" ifadeleriyle afet bölgesi hakkında bilgi verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle oldu:

60 MİLYON 697 BİN 843 SEÇMEN 14 MAYIS'TA OY KULLANACAK

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 kişidir. 191 bin 884 sandık kurulu olacak. 15-16 Nisan itibariyle yurtdışı seçmen sayısı siyasi partilerle paylaşılmaya başlanmıştır. Seçimlerin 2. tura kalması ihtimalinde basılacak olan oy pusulası kanuna uygundur.

Seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kalması halinde ilk kez 47 bin 523 seçmen de ilk kez oy kullanacaktır.

SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALIRSA SEÇMEN SAYISI ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta bu sayıya ilaveten yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım Haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

OY PUSULALARININ BASIMI

Kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar yapıldığı görülmektedir. Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave 1 paket gönderilmekte olup, pusulaların kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK Başkanlığı'na gönderilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir.

Bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimizin katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, varsa problemlerin çözümü konusunda gerekli çalışmalar yapılıp bilgi verilecek.

2 NİSAN SONRASI 133 BİNE YAKIN SEÇMEN DEPREM BÖLGESİNDEN DİĞER BÖLGELERE ADRESİNİ TAŞIDI

Toplam yurt içinde 600 bin küsüre yakın seçmenin askı süresi içinde kayıplarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde E-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.tura kalma ihtimali göz önüne alındığında rakamlar yasal mevzuata uygundur. Haftaya bir başka ekibimiz Şanlıurfa ve Adıyaman'a gidecek. En son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım.