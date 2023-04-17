Ali Babacan'dan bir 'Sadullah Ergin' açıklaması daha: Amaç CHP'yi yıpratmak

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Sadullah Ergin üzerinden yapılan tartışmalar için, "Hedef CHP'yi yıpratmak" dedi.

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Ali Babacan'dan bir 'Sadullah Ergin' açıklaması daha: Amaç CHP'yi yıpratmak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sadullah Ergin’in CHP’den adaylığına gelen eleştiriler için bir açıklama daha yaptı.

FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Babacan, “Hedef CHP’yi yıpratmak dedi.

Babacan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Sadullah Bey bizim 21 yıllık çalışma arkadaşımız. Bütün bu iddialar 10-15 sene öncesine dair iddialar. Bu iddiaların uzunca bir süre hiç gündemde olmayıp da seçime 1 ay kala gündeme getirilmesini incelemek lazım. Niye durdu durdu da bugün gündeme getirildi. Çünkü asıl burada hedef Sadullah Bey üzerinden CHP'yi yıpratmak. Kampanyayı kim yapıyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapıyor. Bir de cumhurbaşkanı adaylarından birisi ve onun etrafındaki iletişim ekibi yapıyor.

MUHARREM İNCE’Yİ İŞARET ETTİ

İlker Karagöz'ün "Muharrem İnce'yi söylüyorsunuz" demesi üzerine "Evet" yanıtını veren Babacan, "Kaldı ki Sadullah Bey bütün bu iddialara defalarca cevap vermiş durumda" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ali Babacan Sadullah Ergin CHP Muharrem İnce
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