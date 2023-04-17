Manisa'dan birinci sıra adayı olarak gösterilmişti: Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa'sı AKP'yi karıştırdı

TRT’nin Abdülhamit dizisinde Tahsin paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu AKP’den Manisa birinci sıra milletvekili oldu. Yenişehirlioğlu’nun adaylığı AKP içini karıştırdı.

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, SKM toplantısına 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu, “uluslararası fanlarının olduğunu, il başkanına seçim programlarını dizi setlerine göre hazırlamasını, tanınır biri olmasından dolayı köylere değil kalabalık programlara katılacağını” söylemesi partiyi karıştırdı. Siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, Erdoğan’ın kendisine “işlerini aksatma” dediğini iddia etti. Yenişehirlioğlu’na tepki gösteren vekil ve partililer, toplantıyı terk etti.

AKP milletvekili aday listeleri, parti teşkilatlarını ikiye böldü. Sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı listeler AKP’de tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Son olarak AKP’den Manisa birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Abdülhamit dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu’nun parti içerisindeki tavrı gerginliklere neden oldu.

“BENİM ULUSLARARASI FANLARIM VAR!”

Kamuoyunda Tahsin Paşa rolü ile bilinen Yenişehirlioğlu’nun, partisinin il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında yaptığı konuşma partiyi karıştırdı. Toplantıya 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu, işlerinin çok yoğun olduğunu, yaptığı sözleşmelerden dolayı seçim çalışmalarına çok katılmayacağını söylemesi soğuk duş etkisi oluşturdu. Uluslararası fanlarının olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, seçim stratejisi olarak köylere değil kalabalık toplantılara katılacağını söyledi.

SETLERE GÖRE PROGRAM HAZIRLANACAK

Siyaset düşünmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini, imzaladığı sözleşmeleri tamamlaması gerektiği dile getirerek, “il başkanının setlerine göre kendisine program hazırlayacağını” söylemesi yine gerginliğe sebep oldu. Yenişehirlioğlu, siyasete girerken Erdoğan’ın kendisine “işlerini aksatma” dediğini de iddia etti.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Hızını alamayan Yenişehirlioğlu, mevcut milletvekillerinin, kendisini tebrik etmediğinden dolayı rahatsız olduğunu aktardı. Mevcut milletvekillerinin, kendisini aradıklarını ve tebrik mesajı attığını söylemesi üzerine Yenişehirlioğlu, “Çok mesaj geliyor, görmedim” demesinin ardından bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri toplantıyı terk etti.

Kaynak: Gerçek Gündem