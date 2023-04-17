Babacan yeni detaylar paylaştı: Mehmet Şimşek ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı, aylarca Erdoğan'dan randevu alamadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesine değinen Babacan, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde."

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrıldı. Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Bu yönüyle uluslararası piyasalarda "saygı duyulan", "iş dünyasıyla dost" bir isim olarak görülüyordu.

Şimşek tüm bu tartışmaların gölgesinde kabine dışı kaldığında, yerine kamuoyunda 'damat' olarak anılan Berat Albayrak getirildi. Dolar/TL kuru gelişmeyle o dönem 'ani sayılabilecek' bir yükselişle 4.60'lı seviyelerden 4.74'e ulaştı.

Şimşek, bir daha kabinede yer almadı.

Kulislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu.

Ancak Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini belirtiyor.