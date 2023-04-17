Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e reklam verdi: Bu site 15 Mayıs'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, erişim engelleme kararı bulunan Ekşi Sözlük'e reklam vererek, "Bu site 15 Mayıs'ta açılacak" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e reklam verdi: Bu site 15 Mayıs'ta açılacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e reklam verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da fotoğrafının bulunduğu reklamda "15 Mayıs Toplu Açılış Töreni" etiketi kullanıldı ve "Bu site 15 Mayıs'ta açılacak" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz" sloganlı reklam filmi de sitede yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e reklam verdi: Bu site 15 Mayıs'ta açılacak - Resim : 1

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA 'ELİNİ HEMEN ÇEK' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, daha önce de Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" ifadelerini kullanmıştı. 

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