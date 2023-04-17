Numaralarını tek tek yazdı, 'usulen' sordu: Bu uçak ve helikopterler kimin envanterinde?

Gazeteci Deniz Zeyrek, iktidar partisi temsilcilerine "Zerre kadar onurunuz, zerre kadar haysiyetiniz varsa, parası vatandaşın vergileriyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla ödenmiş hiçbir şeyi 'devlet işi' gibi bahanelerle seçim kampanyanızda kullanmazsınız" diye seslendi.

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Numaralarını tek tek yazdı, 'usulen' sordu: Bu uçak ve helikopterler kimin envanterinde?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana?" ifadesini hatırlattığı yazısında kuyruk numaralarını sıraladığı 16 uçağın kimin envanterinde olduğunu sordu:

"(...) Şimdi gelelim Cumhur İttifakı Adayı Tayyip Erdoğan, Varank ve diğer bakanlar cephesine!

TC-TRK, TC-ANA, TC-TUR, TC-IST, TC-ANK, TC-DAP, TC-LAA, TC-KOP, TC-TRY, TC-ATA, TC-CBK, TC-GAP, TC-LAB, TC-OBA, TC-HUD, TC-HEY kuyruk numaralı uçak ve helikopterler kimin envanterinde?

Bu uçakları, helikopterleri son dönemde kimler kullandı?

Bu kullanımlardan kaçı görünürde bakanlık işi ama aslında seçim kampanyası çerçevesinde yapılmış uçuşlardı?

Peki ya gittiğiniz şehirlere taşınan o görkemli konvoylardaki makam araçları?

Peki o uçaklarda, helikopterlerde, sekiz silindirli makam araçlarında kullanılan benzin ve motorinin maliyeti?

Peki sizin seçim kampanyalarınızda çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinin masrafları?

Peki Finans Merkezi, Kamu Bankaları, Bakanlık faaliyetleri üzerinden yapılan 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Cumhur İttifakı Adayı Tayyip Erdoğan' reklamları?

O zaman ben de şöyle yazıyorum: Zerre kadar onurunuz, zerre kadar haysiyetiniz varsa, parası vatandaşın vergileriyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla ödenmiş hiçbir şeyi 'devlet işi' gibi bahanelerle seçim kampanyanızda kullanmazsınız."

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