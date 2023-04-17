Demirtaş'tan İnce'ye: Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu sözler üstüne yapışıp kalacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'derhal serbest bırakılmalı' şeklindeki kararına rağmen Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gerçek Gündem'e özel açıklamalarda bulundu.

Bu süre zarfında iktidar bileşenleri tarafından sık sık hedef gösterilen ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'bir seçim dönemi klasiği' diye adlandırılabilecek şekilde "Bunlar, engerekler ve çıyanlardır", "Bunlar katil, bunlar terörist" gibi ifadelerle 'milliyetçi propagandaya' konu edilen siyasetçi, "Bu sözleri duymak sizi üzüyor mu? Dahası bu cümlelerin Kürt halkında bir karşılık üretmesi mümkün mü?" sorumuza şu yanıtı verdi:

"Beni zerrece üzmüyor, gülüp geçiyorum. Sandıkta halk, herkesin notunu verince ne olduğunu göreceğiz. O sözler Kürtlerde daha fazla kenetlenmeye yol açar, başka da bir etki yaratmaz."

'MUHARREM HOCA ÇOK AYIP EDİYOR'

Demirtaş, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adına yarışa giren ve o dönemde kendisini cezaevinde ziyaret eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin şimdilerde HDP'yle ilgili "PKK'lılarla anlaşma yapmam" gibi çıkışlar yapması ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu söylem üzerinden 'savunma' geliştirmesine de değindi.

Sorumuz üzerine konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı, "Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadesini kullandı.

SEÇİM SONUCU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Gerçek Gündem ekibi olarak Demirtaş'a 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tahminlerini de sorduk; bunun üzerine siyasetçi tabiri caizse kitabın ortasından konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır."

'ERDOĞAN AYNI ÇİRKİN YÖNTEMİ 2019'DA DA KULLANDI'

Selahattin Demirtaş'a yönelttiğimiz diğer sorular ve siyasetçinin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Erdoğan'ın 'asıl hüküm giymesi gerekenden daha hüküm giymedi' sözlerinin ardından 'Kobani davasında' mütalaa sunuldu. Davada gözlerden kaçırılan neler yaşanıyor? Kobani davası Erdoğan'a seçim kazandırır mı?

Erdoğan algı operasyonlarıyla bizi suçlu ilan edip halktaki saygınlığımızı, etkimizi kırmaya ve bunun üzerinden de tüm muhalefeti suçlayarak tabanını bir arada tutmaya etmeye çalışıyor. Aynı çirkin yöntemi 2019 yerel seçimlerinde de bolca kullandı ama ters tepti. Şimdi de farklı olmayacağına inanıyorum.

'6.5 YILDIR HAPİSTEYİM, SAYGINLIĞIM DA İNANDIRICILIĞIM DA ERDOĞAN'DAN FAZLA'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar" sözleriyle HDP'ye tepki gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gerçeklik duygusunu, her türlü etik değerini yitirmiş, panikle konuşan bir siyasetçi görüntüsü çiziyor Erdoğan. Ben 6,5 yıldır hapisteyim ama Türkiye genelinde, hatta uluslararası arenada saygınlığım da inandırıcılığım da Erdoğan’dan fazladır demem yanlış olmaz.

HDP, Erdoğan’ın akıl almaz saldırıları karşısında dimdik ayakta kalmayı başarmış bir mucizedir. İşte bu gerçekler Erdoğan'ı öfkelendiriyor ve bize saldırmak dışında elinden hiçbir şey gelmiyor. Oysa tüm bu saldırılar bize eritmiyor, tersine büyütüyor.

'ÖNCE ERDOĞAN REJİMİ SANDIĞA GÖMÜLECEK, SONRASINDA YAPACAK ÇOK İŞ VAR'

- Bir hukukçu olarak, 15 Mayıs sonrası, kaybeden bir AKP'nin ardından adalet sisteminde nasıl bir 'restorasyon beklentiniz' var. Size göre, tartışmalı kararlar ve yargılama süreçleri ile dolu bu 'miras' nasıl temizlenebilir?

Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında, uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı, öyle üç beş günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek sonrasında yapacak çok iş var.

- Size göre bir gün bu ülkede…………………..

Hırsızlardan, katillerden, talancılardan hesap sorulacak.