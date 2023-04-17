Metin Feyzioğlu yasaları unuttu: Büyükelçi sıfatıyla AKP'ye oy istedi

Erdoğan tarafından KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, AKP'ye oy istedi.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerini kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, AKP için kıraathanede oy istedi.

Feyzioğlu'nun görüntülerini paylaşan eski hakim Tacan Reynar, yasa gereği Türkiye’deki siyasi partilerin KKTC’de çalışma yapamayacağını vurguadı.

Kıraathanede yaptığı konuşmada CHP’yi eleştiren Feyzioğlu, “PKK’ya devlet kurmasın diye yaptığımız askeri harekata ana muhalefet partisi ve HDP, birlikte ‘hayır’ oyu verdi. ‘Suriye ve Irak’ta askerin ne işin var, çekin askeri’ diyorlar” dedi.

ERDOĞAN İLE ‘EDEPSİZLİK’ TARIŞMASI

Bir dönemin 'sıkı muhalifi' Metin Feyzioğlu, 2014 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı "edepsizlik" tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Feyzioğlu, o dönemde AKP'nin hukuksuz uygulamalar yaptığı belirterek eleştirdiği bir konuşma yapmış, Erdoğan ise "Yanlış konuşuyorsun" diyerek müdahale etmişti. Bunun üzerine Feyzioğlu, Erdoğan'a "Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakan'ım?" sorusunu sormuştu. Erdoğan ise "Böyle bir edepsizlik olmaz ki" şeklinde tepki vermiş ve töreni terk etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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