Pervin Buldan'dan Kürt sorunu çıkışı: 'Kürt sorununu çözemeyen kendisi çözülür'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan iktidarın Kürt sorununa yaklaşımını eleştirerek; "Kürt sorununu çözemeyen kendisi çözülür. AKP de çözemedi, çözülecek ve gidecek" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Pervin Buldan'dan Kürt sorunu çıkışı: 'Kürt sorununu çözemeyen kendisi çözülür'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) seçim çalışmaları kapsamında Adana milletvekili adaylarının yanı sıra partinin bileşenleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında Kürt sorununa büyük yer ayıran Buldan, "AKP-MHP ittifakı gidecek. 21 yıldır bu ülkeye zulümden, kötülükten başka, haksızlık ve hukuksuzluklardan başka hiçbir şey getirmediler. Kürtleri inkar ettiler, Kürtlerin iradesini gasp ettiler. Kürtlerin dilini yasakladılar. ‘Bilinmeyen dil’ olarak kayıtlara geçirdiler. Oysa Kürtler, kendi diliyle, kendi kimliğiyle, kültürüyle var olmayı isteyen ve bu ülkede büyük bir çoğunluğu oluşturan bir halk" açıklamasında bulundu.

"AKP ÇÖZÜLECEK VE GİDECEK"

"Kürtleri inkar etseniz de etmeseniz de Kürtler var, var olmaya devam edecek" diyen Buldan, "Kendi dilleriyle, kimlikleriyle, kültürleriyle bu coğrafyada yaşamaya devam edecekler. Kürt sorununu yok sayıyorlar. Oysa biliyoruz ki bu ülkede en büyük sorun Kürt sorunudur. Kürt sorunu; Kürt halkının dilinin yasaklanmasıdır, cezaevlerinde binlerce siyasetçinin suçsuz yere yatmasıdır, Kürt halkının iradesinin gasp edilmesidir, Roboski'de 34 insanımızın katledilmesidir, bu ülkede her türlü zulmün, zorun, şiddetin Kürtlere reva görülmesidir. Kürt sorununu çözemeyen, kendisi çözülür. AKP de çözemedi, çözülecek ve gidecek" ifadelerini kullandı. 

Etiketler
HDP Pervin Buldan Seçim 2023
Son Güncelleme:
Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü
'Bebecan' eleştirilerine Babacan'dan yanıt: 'Lafa gerek yok' 'Bebecan' eleştirilerine Babacan'dan yanıt: 'Lafa gerek yok'
Reytinglerin zirvesinde başlamıştı! Star TV iddialı diziyi bitiriyor... Reytinglerin zirvesinde başlamıştı! Star TV iddialı diziyi bitiriyor...
Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu: Düzeni değiştireceğiz aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu: Düzeni değiştireceğiz aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları
ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum! ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum!
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı