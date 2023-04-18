Pervin Buldan'dan Kürt sorunu çıkışı: 'Kürt sorununu çözemeyen kendisi çözülür'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) seçim çalışmaları kapsamında Adana milletvekili adaylarının yanı sıra partinin bileşenleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında Kürt sorununa büyük yer ayıran Buldan, "AKP-MHP ittifakı gidecek. 21 yıldır bu ülkeye zulümden, kötülükten başka, haksızlık ve hukuksuzluklardan başka hiçbir şey getirmediler. Kürtleri inkar ettiler, Kürtlerin iradesini gasp ettiler. Kürtlerin dilini yasakladılar. ‘Bilinmeyen dil’ olarak kayıtlara geçirdiler. Oysa Kürtler, kendi diliyle, kendi kimliğiyle, kültürüyle var olmayı isteyen ve bu ülkede büyük bir çoğunluğu oluşturan bir halk" açıklamasında bulundu.

"AKP ÇÖZÜLECEK VE GİDECEK"

"Kürtleri inkar etseniz de etmeseniz de Kürtler var, var olmaya devam edecek" diyen Buldan, "Kendi dilleriyle, kimlikleriyle, kültürleriyle bu coğrafyada yaşamaya devam edecekler. Kürt sorununu yok sayıyorlar. Oysa biliyoruz ki bu ülkede en büyük sorun Kürt sorunudur. Kürt sorunu; Kürt halkının dilinin yasaklanmasıdır, cezaevlerinde binlerce siyasetçinin suçsuz yere yatmasıdır, Kürt halkının iradesinin gasp edilmesidir, Roboski'de 34 insanımızın katledilmesidir, bu ülkede her türlü zulmün, zorun, şiddetin Kürtlere reva görülmesidir. Kürt sorununu çözemeyen, kendisi çözülür. AKP de çözemedi, çözülecek ve gidecek" ifadelerini kullandı.